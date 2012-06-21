Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У східній частині Індії під час планових розкопок археологи виявили стародавнє поселення, раніше невідоме. За попередніми оцінками, люди жили тут в період між другим тисячоліттям до нашої ери і початком нашої ери, а потім із загадкових причин покинули місто. Про відкриття повідомляє видання The Hindu.

Знайдене поселення могло претендувати на статус міста, судячи з його розмірів. Археологам вдалося виділити три культурні шари, що відносяться до різних періодів існування селища. Засноване воно було ще в період енеоліту, близько чотирьох тисячоліть тому. Люди покинули місто на зламі епох, проте причини цього поки не встановлені.

Велика кількість артефактів дозволило вченим з'ясувати, що місцеві жителі активно займалися сільським господарством, в межах поселення була виявлена мережа зрошувальних каналів. Житло у місцевих жителів було круглим з глиняними підлогами. Люди активно користувалися глиняним і мідним посудом. Також історики знайшли безліч наконечників стріл, прикрас, інструментів і пристосувань для лиття металу та металевих виробів. Вчені вважають, що жили тут люди, що відносяться до цивілізації Одіші.