Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці травня цього року, відкриваючи оновлений корпус терапевтичного відділення Сумської обласної клінічної лікарні, голова Сумської ОДА Роман Грищенко оголосив про започаткований ним челендж «Відремонтуй одну палату в лікарні» за власні кошти.
Тоді очільник Сумщини звернувся до всіх небайдужих громадян області — посадовців, депутатів, підприємців, представників бізнесу, інших земляків, аби ті за власні кошти відремонтували по одній палаті в одній з лікарень краю. Сам же керівник області відразу перерахував власні кошти на ремонт, упорядкування, придбання меблів та інші потреби палати відділення патології новонароджених Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, що на одній із околиць Сум — Веретенівці.
Чому саме там? Відповідь на поверхні: новонароджені малюки, які щойно прийшли у світ, їхні мами — виснажені пологами, переживаннями, фізичними навантаженнями, повинні відчувати турботу про себе, почуватися у максимальному комфорті. Останнього донедавна, на жаль, не було. Зате зараз у палаті створюються всі належні умови, про які раніше доводилося тільки мріяти.
Ініціатива Романа Грищенка, як мовиться, потрапила на благодатний ґрунт. Упродовж менш як місяця до челенджу долучилися майже півтора десятка краян — міські голови, керівники бізнес-структур, депутати, представники інших категорій населення, які віднайшли фінансові можливості допомогти обласній медицині. Кожен із них узявся за впорядкування однієї палати у тому чи тому медичному закладі в різних містах і районах.
І немає сумніву, що найближчим часом охорона здоров’я слобожанського краю отримає потужний благодійницький імпульс, а ті, хто лікуватимуться, неодмінно добрим словом згадуватимуть тих, хто не на словах, а на ділі подав руку такої потрібної допомоги.
Тепер на Сумщині часто доводиться почути думку: і челенджі бувають різними. Якщо одні тільки говорять і віддають перевагу віртуальним справам та закликам, то інші воліють робити конкретне добро.