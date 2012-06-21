Адміністрація Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зокрема його директор Анатолій Александренко започаткували проект, спрямований на поліпшення якості роботи обласної служби 103, стимулювання молодих спеціалістів. Одними з перших практичних кроків стали науково-практична конференція з актуальних питань надання допомоги на догоспітальному етапі та конкурси практичної майстерності серед студентських команд, що відбулися на базі Лебединського медучилища ім. професора М. Ситенка.
Перше місце посіли представники Конотопа, друге — господарі, третє — шосткинці. Такі заходи пройдуть у кожному медичному училищі Сумщини.
А тим часом команда області здобула впевнену перемогу на IV міжнародному чемпіонаті бригад екстреної допомоги, що відбувся у Кременці Тернопільської області, в якому взяли участь 26 команд медиків.
Основу сумської команди становили працівники Роменської станції, серед яких лікар Павло Дзюба, фельдшери Лариса Філімонова та Олег Галаган, водій В’ячеслав Рось. Це свідчить, що в області мають потенціал для розвитку служби 103.