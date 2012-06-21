Для Сумської обласної організації Національної спілки художників України стало доброю традицією проводити пленери, до участі в яких місцеві митці запрошують колег з інших регіонів. Ось і цими днями в обласному центрі розпочалася «Сумська весна», яку ініціював художник Ігор Василевський.
Як розповів голова Сумської ОО НСХУ Іван Гапоченко, творча толока триватиме до 25 квітня і неперевершені краєвиди Слобожанщини створюватимуть не тільки відомі майстри пензля, а й талановиті діти, які зможуть узяти участь у майстер-класах старших колег. Передбачають, що художники вирушать до Путивля, де працюватимуть упродовж кількох днів, а підсумком стане виставка щойно написаних полотен, яку відкриють у Сумській міській галереї.