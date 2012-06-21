Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Держінспектори Управління екологічного нагляду (контролю) у Черкаській області Державної екологічної інспекції Центрального округу спільно з лісовою охороною в адміністративних межах Доброводівської сільської ради Уманського району виявили та зупинили самовільну вирубку полезахисної лісосмуги. З пояснень громадян, які здійснювали вирубку лісосмуги, встановлено, що розпорядження на ці роботи одержано від керівника одного з сільгосподарських підприємств Уманського району, проте документи на вирубку відсутні.
При огляді місця події виявлено 96 пеньків породи липи, тополі, акації, горіха, береста і черешні. Внаслідок незаконної вирубки дерев за попередніми підрахунками державі завдано шкоди на суму 244 тисячі гривень.
На місце події викликана слідчо-оперативна група Уманського відділу поліції ГУНП у Черкаській області. Знаряддя рубки, а саме бензопила, вилучена слідчими до зʼясування всіх обставин справи.