Урядова гаряча лінія з питань освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та м. Севастополь, а також тимчасово окупована територія Донбасу, працює з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 17:00 за безкоштовним телефоном 0-800-504-425.



Покрокова інструкція зі вступу для абітурієнтів з ТОТ:

https://www.youtube.com/watch?v=MF47jGx1rOs&t=14s

Діяльність Урядової гарячої лінії для вступників з ТОТ:

https://www.youtube.com/watch?v=q281ZnpPw3Q&t=20s

Успішна історія вступу студентки з Макіївки

https://www.youtube.com/watch?v=OD03SrigM4w&t=6s