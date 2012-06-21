На пляж у Каліфорнії викинуло тіло моторошної істоти — тихоокеанського гімантолофа, або «футбольну рибу». Вона стала одним із персонажів відомого мультфільму «В пошуках Немо».

Ця риба — представниця вудильникоподібних і потрапила з океанських глибин до узбережжя каліфорнійського міста Ньюпорт-Біч. Відомо, що гімантолофи живуть на глибині понад 900 метрів. «Побачити вудильникоподібну рибу — справжнє диво, і невідомо, як і чому риба опинилася на березі», — йдеться в повідомленні державного парку Кристал-Коув, що в Каліфорнії. Зуби в цієї істоти прозорі , немов загострені уламки скла, а велика паща здатна хапати і ковтати здобич завбільшки з її тіло», — запевняють науковці.

Організація екотуризму Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching, яка базується в цьому районі, опублікувала фотографії риби на своїй сторінці у фейсбуці. В організації розповіли, що про дивну на вигляд рибу охоронцям державного парку й рятувальникам повідомили відвідувачі. Попри те, що риба не належить до рідкісних, її майже неможливо побачити чи зустріти в природі, та ще й на пляжі південної Каліфорнії, йдеться у дописі. Департамент риб і дикої природи Каліфорнії забрав рибу як експонат у свою колекцію.