Прокуратура Тернопільської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишньої студентки одного із закладів вищої освіти міста Тернополя. Зловмисниця вербувала для надання сексуальних послуг безробітних жінок, які мали на утриманні родичів, перебували в уразливому стані та погоджувалися на високооплачувану роботу за кордоном.
Як розповіла речник прокурора Тернопільської області Леся Гурецька, впродовж 2016—2017 років, діючи у змові з іноземцем, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, лиходійка підшуковувала для надання утіх жінок з України й допомагала переправити їх за кордон. Загалом потерпілими від незаконних дій вербувальниці та звідниці в наданні сексуальних послуг є п’ять жінок. За кожну завербовану клієнтку для роботи за кордоном порушниця закону отримувала в середньому 500 доларів США, а 1200 гривень — за звідництво на території міста Тернополя.