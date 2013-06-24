Прилісненська громада на Волині зайнялася ягідним виробництвом і залучила перших інвесторів. Нині вирощуванням ягід займається майже 20% населення громади, а прибутки від оренди земель дають змогу місцевій владі забезпечувати функціонування дитячих садків та центру дозвілля. Це підсумок перших етапів реалізації стратегії розвитку, розробленої в межах Програми «U-LEAD з Європою», розповідає заступник сільського голови Олексій Гнатюк.

За його словами, до створення ягідного кластера громаду підштовхувало одразу декілька чинників. А саме: вдале розташування, бажання й досвід місцевих жителів, збільшення території у процесі децентралізації.

«Ми об’єднали потужні ресурси та надзвичайний людський потенціал. І його потрібно було правильно використовувати. До того ж, місцеве населення вже давно прагнуло займатися підприємництвом та вирощуванням ягід. Жодних сумнівів у нас не було. А ще наша земля унікальна. Понад 65% території громади — ліси, а така місцевість ідеальна для вирощування ягід», — зазначив Олексій Гнатюк.

Нині у Прилісненську громаду приїжджають нові жителі. Зокрема сюди повертається молодь, яка раніше працювала за кордоном. На думку пана Гнатюка, тепер місцевим жителям не потрібно кудись їхати, адже заробити віднедавна можна і вдома.

«З’явилися нові робочі місця, а разом із ними — заробітна плата для населення. Інвестори орендують наші землі та вкладають кошти у вирощування ягід. Ми як громада отримуємо прибуток, завдяки якому забезпечуємо функціонування дитячих садочків і центрів дозвілля. Так само заробляє й наше комунальне підприємство, яке допомагає інвесторові з обробітком землі», — запевнив заступник сільського голови.

Створення ягідного кластера — одна з опорних цілей стратегії розвитку Прилісненської громади. Її розробили в межах «U-LEAD з Європою».

«Експерти програми допомагали нам під час розроблення стратегічних та операційних цілей, консультували щодо прозорого використання землі й аукціонів, пояснювали, як втілити в життя програму з підтримки розвитку підприємництва, тощо. І все це було дуже активно, жваво, конструктивно — навіть якась рутинна, повсякденна робота. Ми цінуємо цю допомогу і прямуємо разом далі», — розповів Олексій Гнатюк.

Ягідне виробництво — не єдина мета громади. Стратегія розвитку передбачає створення туристичного кластера і роботу над виробництвом альтернативного джерела енергії — тріски. Ці проєкти у громаді планують реалізувати впродовж наступних років за участі сусідніх громад.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

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