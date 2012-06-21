Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Півдоби тривав прямий відеозв’язок між амбулаторією села Злазне Костопільського району, вузькопрофільними фахівцями обласного центру та ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені Стражеска». Щоправда, поки що в тестовому режимі.
Завідуюча амбулаторією Алла Остапчук переконалася: нічого надскладного в такому спілкуванні немає. Навпаки: завдяки комп’ютерній програмі можна отримати кваліфіковану консультацію колег зі спеціалізованих медичних закладів області та держави. А результати обстежень, які має на руках пацієнт (комп’ютерна томографія, кардіограма тощо) допоможуть визначити правильну методику його лікування чи реабілітації.
Вже у лютому телемедицина в Злазному та інших сільських амбулаторій запрацює в звичному режимі. У медзакладах вторинного та третинного рівнів уже визначено перелік лікарів, які консультуватимуть колег із глибинки за відповідними профілями. Це так звані регіональні консультанти, які, відповідно до рекомендацій уряду, отримуватимуть доплати за цю роботу. За словами заступника начальника управління охорони здоров’я ОДА Олега Вівсяника, область уже отримала 11 мільйонів гривень на впровадження телемедицини.
Рівненщина – одна з п’яти областей, де цього року стартує згаданий пілотний проект, згідно з рекомендаціями, розробленими за підтримки уряду Канади та Світового банку. Йдеться поки що про чотири напрями: кардіологія, ендокринологія, пульмонологія та дерматологія.
Паралельно на Рівненщині з нуля зводять 34 сільських амбулаторії, ще 89 модернізують у співпраці зі Світовим банком.