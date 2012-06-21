Протягом декількох днів на Землю впаде величезний шматок китайської ракети «Чанчжен-5», яка вивела на орбіту перший елемент національної космічної станції КНР. Це фрагмент довжиною майже 30 метрів, шириною близько п'яти. Фрагмент ракети відокремився через вісім хвилин польоту, відпрацювавши свій етап програми, і відразу почав поступово втрачати висоту.

Як повідомляє портал SpaceNews, мова йде про наймасивнішу ступінь ракети, яка розташовувалася в її центрі. Це буде найбільший за всю історію елемент космічного сміття, який впаде на поверхню планети. Спочатку передбачалося, що буде здійснений маневр, щоб бути впевненими в безпеці падіння частини ракети-носія, але цього не сталося.

Зараз цей гігантський космічний уламок летить над головами людей зі швидкістю близько семи кілометрів на секунду, він робить повний оборот навколо планети приблизно за 90 хвилин. Куди саме впаде елемент «Чанчжен-5», передбачити неможливо: це буде залежати від точки входу в щільні шари атмосфери. Зараз з півночі можлива траєкторія падіння обмежена широтою, на якій знаходяться Нью-Йорк, Мадрид, Пекін, а з півдня – широтою Чилі, Новою Зеландією. Найбільш ймовірно, що уламки впадуть в океан, який на цій ділянці земної кулі покриває найбільшу площу.

Нагадаємо, що багатоступенева важка ракета-носій «Чанчжен-5» з першим елементом національної космічної станції Китаю стартувала з космодрому Веньчан в четвер, 29 квітня. Через 8 хвилин вона успішно вивела модуль станції на задану орбіту.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»