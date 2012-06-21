Президент України Володимир Зеленський під час майбутньої зустрічі з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом порушуватиме теми співпраці в оборонній сфері, безпекової ситуації на Донбасі та в Чорноморському регіоні, а також співробітництва з МВФ та проведення реформ. Про це Глава держави розповів у ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«У нас декілька блоків, які ми повинні обговорити. Зокрема, це безпековий блок. Я ще раз підтверджу, що це питання не тільки ПДЧ – це питання наших двосторонніх відносин, питання оборонного меморандуму між нашими країнами. Питання «Північного потоку – 2» – я впевнений, що це безпекове питання, я це поєдную. Питання Донбасу. Питання Криму й безпеки на Чорноморському й Азовському узбережжі. Питання українського флоту», – зазначив Президент.

Зокрема, за його словами, йтиметься про збільшення військової допомоги. У цьому контексті Володимир Зеленський спростував дезінформацію про те, що США заморозили надання військової допомоги Україні.

«Сьогодні вже є офіційна відповідь Білого дому, де вони говорять, що це (інформація про замороження допомоги. – Ред.) – чистий фейк. Військова допомога точно збільшена», – наголосив Глава держави.

Також під час зустрічі з Президентом США порушуватимуться економічні питання.

«Для нас дуже важлива підтримка МВФ. Але я хочу з політики перевести (розмову. – Ред.) конкретно на економіку та реформи. І на те, що є якісь структурні маяки, і якщо ми про них домовились, то ми з МВФ партнери», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент зауважив, що переговорам у Білому домі передуватиме його зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, на якій також обговорюватимуться всі ці гострі питання. Зокрема Володимир Зеленський наголосить на загрозах, які несе запуск проекту «Північний потік – 2».

Джерело: president.gov.ua