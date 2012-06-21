Україна та Грузія мають спільні цілі та завдання: відновлення територіальної цілісності країн, забезпечення сталого демократичного розвитку та економічного зростання, повна інтеграція до ЄС і НАТО.

Про це йшлося на зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Президента Грузії Саломе Зурабішвілі під час її офіційного візиту в Україну 23 червня.

Прем’єр-міністр України наголосив, що надання європейської перспективи для України та Грузії зробить суттєвий внесок у зміцнення стабільності в регіоні та посилить взаємну стійкість до викликів і загроз.

«Очікуємо на наступний Саміт «Східного партнерства» в Брюсселі, який повинен посилити політичне значення цієї ініціативи та наповнити її більшим стратегічним змістом», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також привітав ключові рішення Саміту НАТО, які підтвердили відданість членів Альянсу рішенням Бухарестського саміту 2008 року щодо перспективи набуття Україною та Грузією членства в НАТО.

«Сподіваємось на отримання нашими країнами чіткої перспективи щодо членства в Альянсі», — відзначив очільник уряду України.

Під час зустрічі Денис Шмигаль також наголосив на важливості діяльності Українсько-грузинської стратегічної ради високого рівня, яка покликана координувати увесь комплекс двосторонніх відносин, а також сприяти поступальному розвитку стратегічного співробітництва на всіх рівнях.

Прем’єр-міністр подякував Грузії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. А також зі свого боку підтвердив підтримку Україною суверенітету й територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.