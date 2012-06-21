Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний банк України оголосив про проведення аукціону з продажу валюти. Регулятор планує продати банкам до 100 мільйонів доларів. Про це йдеться на офіційному сайті регулятора. Останній раз регулятор виходив на міжбанк 31 липня цього року, тобто позавчора.
Як говориться в повідомленні НБУ, валютний аукціон оголошений відповідно до Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2008 року № 469.
Як заявив «Урядовому кур’єру» фінансовий експерт Олександр Охріменко, Нацбанк в ці дні робить те, що треба було зробити ще набагато раніше –частий вихід на міжбанк з продажем валюти. «Адже потрібно зупинити девальвацію гривні. Я скажу так: це неприпустимо, щоб в Україні за такою нетривалий відрізок часу, так різко змінювався курс нацвалюти, зрозуміло, в бік його падіння по відношенню до американського долара і євро».