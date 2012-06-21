Національний банк планує зняти всі обмеження на рух капіталу у рамках валютної лібералізації.

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час презентації нової Стратегії Нацбанку до 2025 року.

«Будуть зняті останні обмеження щодо вільного руху капіталу», — зазначив він.

Ще у лютому 2019 року НБУ згідно закону про валюту та валютні операції затвердив нову систему валютного регулювання, яка передбачає низку послаблень на валютному ринку.

У січні 2021 року Нацбанк скасував низку обмежень при проведенні операцій з інвалютою для посилення валютної лібералізації, зокрема зняв заборону на валютні операції на умовах «форвард».

У лютому НБУ збільшив е-ліміт для низки валютних операцій українців вдвічі – до 200 тисяч євро.