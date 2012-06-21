Виконком Української асоціації футболу одностайно — 45-ма голосами — підтримав пропозицію свого президента Андрія Павелка і затвердив футбольні символи України.

«Відтепер разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризуба з написом «Ukraine» на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних можна використовувати великий герб — карта України із Тризубом у центрі, — написав на своїй сторінці у фейсбуці Андрій Павелко. — Виконком затвердив і офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років слугують привітанням для мільйонів наших уболівальників у рідній країні й усьому світі на всіх матчах наших збірних. Унікальний національний футбольний код, який містять ці атрибути, об’єднав усіх українців з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну із цим історичним рішенням!»