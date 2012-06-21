Ціни на нафту знизилися у вівторок, 29 червня, через побоювання щодо перспектив попиту через спалах захворюваності на COVID-19, викликаної особливо заразним штамом «Дельта».

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $74,41 за барель, що на $0,27 (0,36%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,24 (0,33%) - до $72,67 за барель. Попередні торги з еталонів завершилися на рівні $74,14 і $72,91 відповідно.

Іспанія та Португалія, улюблені місця літнього відпочинку європейців, у понеділок запровадили нові обмеження для нещеплених британців, у той час як 80% жителів Австралії зіткнулися з більш жорсткими обмеженнями через спалахи вірусу по всій країні.

Поширення більш заразного штаму "дельта" COVID-19, на думку аналітиків, може стати однією з причин, чому країни ОПЕК+ дотримуватимуться обережного підходу до нарощування видобутку.

Коаліція обговорює можливість послаблення обмежень на видобуток нафти в серпні на фоні відновлення попиту після пандемії COVID-19. У вівторок відбудеться засідання технічного комітету з моніторингу домовленостей ОПЕК+ (JTC), міністри моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) зустрінуться 30 червня, а 1 липня відбудеться засідання міністрів країн ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК.

Аналітики очікують, що ОПЕК+ збільшить пропозицію приблизно на 500 тис. б/д у серпні, оскільки ринок посилився через сильне зростання попиту на паливо у США та Китаї, двох найбільших споживачах нафти у світі.