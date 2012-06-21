Чистий прибуток від своєї діяльності за три місяці 2021 року показує група «Нафтогаз України». «Раніше ми повідомляли, що очікували, що Нафтогаз буде прибутковим у першому кварталі, — написав на своїй сторінці у Facebook фінансовий директор групи Петер ван Дрил. — Радий повідомити, що чистий дохід у першому кварталі 2021 року становить 12,6 мільярда гривень. А чистий дохід за аналогічний період 2020 року становив 3,2 мільярда гривень. Ділове середовище демонструє ознаки відновлення з вищими цінами й більшим попитом, ніж торік. Очікуваний результат засвідчує нашу стійкість із трьома четвертинками поспіль підвищеної прибутковості».

За підсумками 2020 року, повідомляє УНІАН, група «Нафтогаз України» замість очікуваних 11,5 мільярда гривень прибутку отримала 19 мільярдів гривень збитку. Зусилля керівництва компанії з перетворення набувають реальних обрисів. Колектив Нафтогазу активізувався й забезпечив видатний результат у цьому кварталі! Що й відзначив фінансовий директор компанії.