Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
10 грудня на Львівщині побувала міністр освіти та науки України Лілія Гриневич.
Під час робочої поїздки вона відвідала новий навчально-практичний центр, який у листопаді відкрили на базі міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва. Держава інвестувала у цей проект 2,3 мільйона гривень, повідомили в прес-службі облдержадміністрації. Це дозволило технічно обладнати центр відповідно до сучасних вимог щодо підготовки кваліфікованих робітників. Відтак придбали 17 зварювальних апаратів австрійської фірми «Fronius», обладнали 15 навчальних зварювальних постів, кабіну підготовки металу до зварювання, пост дефектоскопії зварювальних швів. Кошти також спрямували на забезпечення норм і правил охорони праці та безпеки життєдіяльності при виконанні зварювальних робіт.
Лілія Гриневич зазначила, що за три роки в Україні відкрили 100 навчально-практичних центрів за кошти з державної скарбниці. Облдержадміністрації створювали також центри за кошти від залишків освітньої субвенції. На Львівщині, скажімо, за цей час відкрили 18 навчально-практичних центрів, лише п’ять профінансували працедавці, шість – за кошти субвенції, а решта – це гроші області. На 2019 рік у держбюджеті передбачено 50 мільйонів гривень на створення таких центрів із сучасним обладнанням за професіями, яких найбільше потребує ринок праці.
Під час круглого столу на тему «Розвиток професійної освіти» міністр також зауважила, що проводять моніторинг затребуваних на ринку праці професій. Вона повідомила, що Міністерство освіти та науки оприлюднило проект розпорядження уряду про договір щодо здобуття професійно-технічної освіти за дуальною формою навчання.
«Дуальна освіта – це коли учень майже 30% часу отримує теоретичні знання з професії у закладі освіти. Решта ж часу він проводить на виробництві, де має змогу працювати на сучасному обладнанні, навчатися корпоративній етиці», – пояснила Лілія Гриневич. Відтак додала, що зараз працедавці не дуже глибоко зацікавлені в розвитку дуальної освіти. Тож попросила працедавців, представників закладів професійної освіти, управлінців переглянути проект цього договору й упродовж орієнтовно тижня подати власні пропозиції.
«Ми довго працювали над цим документом, залучали і роботодавців, і наших юристів, щоб гарантувати права учнів. Підписуючи такий договір, учень повинен знати, що, коли він бере участь у дуальній формі освіти, то матиме гарантоване місце праці, а роботодавець міг би спланувати, як у нього оновлюватимуться кадри на виробництві», – наголосила очільниця Міністерства освіти та науки України.
Лілія Гриневич повідомила, що в уряді обговорюють і новий закон про професійно-технічну освіту та водночас ведуть перемовини з Європейським Союзом про великий проект щодо модернізації інфраструктури професійно-технічної освіти в України.
З Львівщини наступного дня міністр освіти та науки України вирушила на Тернопілля, де також матиме зустрічі з освітянами та місцевою владою.