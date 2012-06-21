Студентка факультету менеджменту Уманського національного університету садівництва Христина Сухецька посіла перше місце у конкурсі «Стратегічний розвиток аграрного сектору — бачення молодих українських фахівців», який проводив «Німецько-український агрополітичний діалог» за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, науково-методичного центру «Агроосвіта», а також Українського національного аграрного форуму.
Наукові дослідження презентували дев’ять учасників-фіналістів із різних закладів вищої освіти нашої країни. Як нагороду переможниця отримала змогу взяти участь у фаховій поїздці до Берліна в межах тематики «Дигіталізація (оцифровування) в сільському господарстві та аграрному управлінні — інтелектуальні рішення для майбутнього. Німецький досвід».
Учасники поїздки відвідали федеральне міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини, де ознайомилися з досвідом ведення ефективної політики в сільському господарстві, а також побували в університеті ім. Гумбольдта, де зустрілися з професорами Дітером Кіршке та Вольфганом Бокельманом. Під час подорожі учасники поспілкувалися із заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольгою Трофімцевою.
Фішкою поїздки стало відвідання Міжнародного зеленого тижня у Берліні — найбільшої світової виставки продовольства, сільського господарства і садівництва, на якій виробники з усіх куточків світу представляли свою продукцію.