Компанія Stratolaunch Systems здійснила другий політ свого знаменитого літака-гіганта, відомого під неофіційною назвою Roc. 29 квітня він піднявся з майданчика аерокосмічного порту в пустелі Мохаве в Каліфорнії (США).

Другий політ Stratolaunch Model 351 тривав трохи більше трьох годин. Двухфюзеляжний моноплан піднявся на висоту 4 тисячі метрів і розвинув швидкість до 320 км / год, повідомляє портал Space. Після він благополучно приземлився. «Тестовий політ пройшов добре. Досягнуто всіх результатів, які очікувалися», – повідомляє компанія в своєму акаунті в Twitter.

Унікальним Stratolaunch Model 351 роблять його розміри. Розмах крил становить 117 метрів, це більше, ніж у будь-якого іншого літака з існуючих на сьогоднішній день. У рух літак приводять шість турбореактивних двигунів Pratt & Whitney PW4000. Довжина літака 73 метра, максимальна злітна вага – 590 тонн, маса підвісного корисного навантаження – 250 тонн.

Про Stratolaunch Model 351 громадскість вперше почула в 2011 році. Перший пробний політ він зробив 13 квітня 2019 року.

Літак спочатку був заявлений як «база для повітряних запусків» багаторазових ракет. Автором проєкту став Пол Аллен, співзасновник корпорації Microsoft. Він помер восени 2018 року, так і не побачивши польоту Roc. Незабаром після його смерті літак був виставлений на продаж.

Нові власники компанії планують використовувати гіганта в якості стартової платформи для гіперзвукових літальних апаратів Talon-A, польоти яких заплановані на 2023 рік. Якщо все піде за планом, перші тест-польоти відбудуться вже на початку 2022 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

