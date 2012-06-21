Археологи знайшли найдавнішу міську дренажну систему Китаю, вік якої перевищує 4000 років. Імовірно, вона була зведена представниками древньої культури Луншань.
Як повідомляє ururier.gov.ua, з посиланням на агентство «Сіньхуа», рання дренажна система була виявлена в руїнах стародавнього міста Пінлян-Тай в Хуайяне, центральна провінція Хенань. Кілька керамічних труб були виявлені на неолітичній ділянці, яка відноситься до культури Луншань.
Ця група народів проживала в басейні річки Хуанхе протягом першої половини II тисячоліття до н.е. Що стосується віку розкопаних труб, то вчені оцінили вік дренажної системи більш ніж у 4000 років.
«Керамічні труби були пов'язані з дренажними канавами по всьому місту», – говорить Цао Яньпен, науковий співробітник Інституту реліквій та археології провінції Хенань.
По суті, це була зливова каналізація. Подібних об'єктів такого віку на території Китаю ще не знаходили. Археологи вважають, що виявлена дренажна система є найбільш ранньою з відомих науці.
Це відкриття має велике значення для вчених. Воно показує, що понад 4000 років тому суспільство вже було організованим. Причому, це був не окремий проєкт, а проєкт влади. Розвиток державних об'єктів і збільшення продуктивності праці є ключовими показниками для оцінки рівня розвитку суспільства на будь-якому відрізку часу.
Руїни міста Пінлян-Тай були виявлені в 1980 році. Відомо, що це поселення колись було регіональним центром культури Луншань. За словами Цао, за минулі роки в ході розкопок там було виявлено безліч реліквій, зокрема розкішний нефритовий посуд і кераміка.
До речі, кілька місяців тому тут археолги виявили застиглі в глині сліди від коліс. Вчені визнали їх найдавнішою колією на території Китаю. Вік цих слідів понад 4200 років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»