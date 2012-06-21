Пластину зі свинцю з написами на стародавній іберійській мові знайшли іспанські вчені під час археологічних робіт в Піко-де-лос-Аджос. Фахівці розпізнали давно відому їм писемність, проте зробити переклад їм поки не вдалося. Про знахідку археологів з університету Валенсії йдеться на сайті Heritage Daily.



Коли вчені виявили пластину зі свинцю, вона була зігнута. Написи на ній нанесені з обох сторін, причому, вони є єдиним текстом. Символи, що належать до іберійської писемності, були нанесені на табличку IV-III століттях до нашої ери. Це найраніший запис на цій мові з усіх знайдених.



Професор археології Девід Кіхаль зазначає, що свинцеві таблички для записів вельми поширені для іберійської культури. Перекладом написи зараз займаються фахівці, проте вже зрозуміло, що це не було офіційне повідомлення від правителів, а також запис не пов'язаний з торгівлею. Ймовірно, табличку створили в релігійних цілях. Також вченим вдалося припустити, що автором тексту був чоловік під ім'ям «Tořaibeleś».



Варто відзначити, що, незважаючи на те, що іберійська мова давно відома вченим, вона досі не розшифрована. Однак деякі зрушення в цьому напрямку з'являються регулярно. Наприклад, лінгвісти вже можуть визначити тематику текстів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»