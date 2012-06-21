Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Починаючи з березня, науковці Антверпенського університету (Бельгія), щотижня проводять спеціальне опитування, спрямоване на збір даних про те, як коронавірус поширюється серед населення. Так, наприклад, під час попередніх опитувань встановлено, що люди з першими симптомами вірусного захворювання, зазвичай, не носять масок у громадських місцях.
Протягом перших восьми раундів в опитуваннях взяли участь майже 100 тисяч респондентів у Бельгії, пише видання Brussels Times. Цього тижня вчені опитували бельгійців, які вже захворіли на COVID-19. 192 респонденти заявили, що здали тест на коронавірус, який виявився позитивним, і що вони впевнені або майже впевнені, що можуть ідентифікувати особу, яка їх інфікувала.
Опитування також засвідчило: 51% респондентів вважають, що заразилися вірусом на робочому місці. Домогосподарства посідають друге місце, яке найчастіше було зареєстровано як джерело інфекції. Респонденти, які заявили, що заразилися вірусом вдома, живуть переважно у великих домогосподарствах. «Зі слів опитаних випливає, що лише 10% з них заразилися у магазині», — повідомляють автори дослідження. Вони також констатували: медичні працівники, які становили 60% опитаних, повідомили, що заразилися вірусом на роботі.