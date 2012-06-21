Протягом року до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня не надійшло жодного звернення від кіновиробника чи медіахолдінгу щодо можливих ризиків, пов’язаних з імплементацією 23 статті Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого.

«За час моєї роботи на посаді Уповноваженого, а 8 липня якраз буде рік, як я був призначений на цю посаду, я не отримав жодного звернення від кіновиробника, телеканалу, студії чи медіахолдингу щодо того, що є занепокоєння чи якісь ризики щодо імплементації мовного закону в частині обов'язкового демонстрування фільмів українською мовою», - сказав Кремінь.

Уповноважений наголосив, що про цю норму представникам кіноіндустрії було відомо вже більш як два роки, з моменту ухвалення мовного закону.

«Автори законопроєктів №5554 та №5554-1, якими пропонується відтермінувати на невизначений термін набуття чинності 23 статті, говорять про те, що пандемія кардинально вплинула на те, що серіали не можуть бути українською мовою. Це абсолютно безпідставні аргументи, тому намагання відтерміновувати чи скасувати обов'язковість дублювання фільмів українською – неприпустимі», - заявив Кремінь.

Уповноважений зазначив, що це далеко не перша атака на мовний закон. За його словами, за час перебування на посаді їх було, мабуть, не менше 15, і вони були пов’язані з відтермінуванням штрафів за порушення мовного закону, відтермінуванням набуття чинності статей, пов'язаних з переведенням російськомовних шкіл на українську мову навчання.

«Також були спроби відтермінувати 30 статтю мовного закону, яка регламентує перехід сфери обслуговування на українську. Було дуже багато ґвалту, що не треба обмежувати права малого і середнього бізнесу, що вони не зобов'язані розмовляти українською, а їх завдання поповнювати місцеві бюджети. Ми багато чули від «п’ятої колони». На превеликий жаль, прихильники «русского міра» є і в Україні», - сказав Кремінь.

Як повідомлялося, у статті 23 Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної» зазначається: «Фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі”. Ця норма набуває чинності 16 липня 2021 року.