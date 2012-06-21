Марсохід NASA Perseverance зняв приголомшливу 360-градусну панораму околиць під час стоянки на майданчику «Van Zyl Overlook» в кратері Джезеро – території, яка, як вважається, є висохлим дном стародавнього озера.

Чудову панораму, складено з 992 окремих знімків, зроблених правим об'єктивом системи стереозображення Mastcam-Z марсохода, вона включає низку пам'яток, починаючи з місця, де Ingenuity здійснив свій історичний перший політ, і закінчуючи уламками, які Perseverance скинув перед посадкою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

