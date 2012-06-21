Обсяг води в нижніх шарах атмосфери над Амазонією за останні 20 років різко зменшився з вини людини. Про це говорять дані з кліматичних супутників NASA. Зміни можуть привезсти до того, що площа найбільших тропічних лісів світу різко скоротиться.
За оцінками екологів, «легені планети» в Південній Америці займають майже 5,5 млн кв. км. На їх частку припадає майже 10% вуглецю, шо містяться у всіх живих організмах Землі і аналогічну кількість біомаси. Крім того, вони виробляють приблизно 6% від загального обсягу кисню, повідомляє прес-служба Лабораторії реактивного руху NASA.
Розрахунки кліматологів показали, що екваторіальні і тропічні ліси Південної Америки в найближчі десятиліття стануть нестабільними через зниження кількість опадів і підвищення температури. Це може призвести до їх повного зникнення вже до початку наступного століття.
Раніше «Урядовий кур'єр» повідомляв, що представники різних галузей науки попереджають людство про серйозну загрозу. За словами біологів, океанологів, геологів і не тільки, населення Землі чекають «неймовірні страждання», якщо терміново не припиняться потужні викиди вуглекислого газу
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»