До кінця цього року завдяки матеріально-технічній допомозі від Сполучених Штатів Америки Україна отримає ще три катери типу «Island». Тож матиме дивізіон із п’яти таких швидкохідних патрульних катерів. Міністр оборони Андрій Таран заявив, що нині проводять ремонтно-технічні роботи, триває документальне оформлення передачі катерів до складу Військово-Морських cил Збройних cил України.

«Хочу констатувати стратегічний курс партнерства між США і Україною у напрямі розвитку спроможностей вітчизняного флоту. Катери отримаємо зі встановленими на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями з гарматами, оптикоелектронною системою керування тощо. Аналогічно буде модернізовано вже наявні катери типу «Island» «Слов’янськ» та «Старобільськ»», — цитує його слова пресслужба міністерства.

Екіпажі двох катерів, які невдовзі додадуть до бойового складу ВМС, вже пройшли підготовку до безаварійної експлуатації та отримали сертифікати на обслуговування катерів. Підготовку екіпажу третього судна заплановано на осінь.