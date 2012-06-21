Збереження історичної пам’яті є важливою складовою гуманітарної політики України. Тому до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років буде добудована друга черга Національного музею Голодомору-геноциду. Також важливим є гідне вшанування пам’яті жертв трагедії в Бабиному Яру, 80-ті роковини якої відзначатимуть цьогоріч у вересні. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на відкритті Всеукраїнського форуму «Україна 30. Гуманітарна політика» в Києві.

Глава держави нагадав, що наступного року Україна вшановуватиме 90-ті роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 років. Він зазначив, що свідків цієї жахливої трагедії майже не залишилося серед живих. Тож сьогодні необхідно зберегти й передати наступним поколінням пам’ять про Голодомор та доносити до світової спільноти правдиву інформацію щодо подій в Україні тих років.

«Чи можемо ми як нація вважати, що цей обов’язок ми виконуємо до кінця, якщо довгі роки у країні ніяк не добудується музей меморіал жертв голодоморів? Я гадаю, що ні. Саме тому до 90-х роковин Голодомору-геноциду друга черга Національного музею «Меморіал жертв голодоморів» буде добудована й постане на схилах Дніпра в Києві у повному обсязі. Ми це питання дійсно тримаємо під особистим контролем. Для нас це дуже важливо – закінчити таку велику, важливу історичну роботу для всіх нас і для майбутніх поколінь», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також назвав важливим спільне вшанування пам’яті з іншими народами. Зокрема, цьогоріч 29 вересня виповнюються 80-ті роковини від початку масових розстрілів у Бабиному Яру, який є символом Голокосту й великої трагедії на українській землі.

Володимир Зеленський зауважив, що сучасні покоління не можуть змінити історію, але можуть гідно вшанувати пам'ять усіх загиблих.

«Бабин Яр – це страшний символ Голокосту на нашій українській землі. Ми не можемо позбутись його, але можемо перемогти гідним ушануванням пам’яті всіх жертв, усіх загиблих. Питання історичної справедливості дуже гостре. Ми несемо відповідальність перед усіма минулими і всіма майбутніми поколіннями за історичну справедливість», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, 1,5 мільйона українських євреїв були страчені, а в Бабиному Яру – близько 100 тисяч людей.

«Ми не маємо права про це забувати й не забудемо. Для України є вкрай важливим гідне, на високому рівні вшанування усіх жертв цієї трагедії», – зазначив Президент.

Він нагадав, що ще наприкінці минулого року підписав Указ «Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

Зокрема, триває розбудова території цього заповідника, вже створені нові концептуально нові об’єкти, розіслані запрошення й очікується багато іноземних гостей на заходи з ушанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

«Ми будемо гостинно приймати на нашій землі всіх, хто прибуде в цей день розділити з нами наш спільний біль, вшанувати пам'ять про трагедію, що сколихнула весь світ, згадати загиблих, подякувати – перш за все нашим Праведникам», – наголосив Глава держави.

«Наш обов’язок – зробити Бабин Яр місцем пам’яті, а не місцем забуття. Тут не повинно бути тиру чи будь-якого ще комплексу. Ми як держава прагнемо зробити це місце гідним пам’яті більш ніж 100 тисяч жертв Голокосту. Дуже важливо, щоб ці прагнення поділяла наша спільнота. Я впевнений, що поділяють всі українці», – зазначив Президент.