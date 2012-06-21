Стратегічне партнерство України та Грузії має наповнитися реальним змістом і конкретними проєктами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками переговорів з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі у Києві.

Володимир Зеленський привітав грузинську колегу в Україні та відзначив, що цей перший за 15 років офіційний візит вкрай важливий для зміцнення стратегічного партнерства між двома державами.

«Політичний діалог між Києвом і Тбілісі набирає обертів. Наше спільне завдання – наповнити формат стратегічного партнерства України та Грузії реальним змістом і конкретними проектами на основі взаємопідтримки та високого рівня довіри між нами», – наголосив Глава Української держави.

Зі свого боку Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відзначила нормалізацію двосторонніх відносин, заснованих на принципах дружби між народами та підтримці суверенітету й територіальної цілісності.

За її словами, спільними цілями України та Грузії є деокупація територій, євроатлантичний шлях та зростання співпраці.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна та Грузія мають спільні цілі щодо набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО, а також спільне бачення подальшого розвитку Східного партнерства.

«Одне з ключових завдань для України та наших партнерів – посилення безпекової співпраці в Чорноморському регіоні. Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для торгівлі та судноплавства. Ми прагнемо посилити взаємодію між нашими країнами, флотами держав-партнерів у Чорному морі. Активно працюємо над реалізацією цієї ініціативи з Грузією та іншими сусідами, і я сподіваюся, незабаром побачимо конкретний прогрес», – зауважив Володимир Зеленський.

«На шляху до НАТО наші країни досягли дуже великого успіху в напрямку сумісності, що підтвердив саміт Альянсу 14 червня, на якому була підтверджена політика відкритих дверей. І наше завдання на шляху інтеграції – посилити співробітництво, зокрема у сфері кібербезпеки та безпеки Чорноморського регіону», – додала Саломе Зурабішвілі.

Також Глава Української держави висловив подяку грузинській стороні за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, невизнання спроби анексії півострова Крим і за засудження російської агресії на Донбасі.

«Ми сподіваємося на активну співпрацю з грузинською стороною в межах Кримської платформи з метою захисту прав кримчан та деокупації українського півострова. Зі свого боку хочу підтвердити рішучу підтримку Україною суверенітету й територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів», – сказав Президент України.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що Грузія є важливим торговельним партнером для України у регіоні Південного Кавказу.

«Впевнений, що попри пандемію коронавірусу вже в цьому році ми значно активізуємо торговельно-економічну співпрацю, закріпивши позитивні тенденції початку цього року, коли наш товарообіг збільшився майже на 25%. Це буде одним з головних завдань Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва. Ми прагнемо відновити її діяльність і провести чергове, десяте засідання у вересні цього року», – розповів Президент України.

Також, за його словами, варто посилити координацію у сфері міжлюдських контактів і туризму, особливо в умовах пандемії, що триває.

«На порядку денному – взаємне визнання документів про вакцинацію, що максимально спростить перетин кордону громадянами обох наших країн», – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, як повідомив Президент, під час зустрічі сторони обговорили питання повернення на батьківщину громадян наших держав, яких наразі утримують під вартою в Україні та Грузії.

«Розраховуємо, що юридичні процедури щодо цих справ будуть завершені й ці особи найближчим часом повернуться додому», – сказав Глава Української держави.

Він також зазначив, що Україна та Грузія, маючи спільні європейські прагнення, повинні дбати про енергетичну безпеку. Зокрема, під час переговорів було досягнуто домовленості зробити це питання пріоритетним напрямком подальшої взаємодії.

У контексті двосторонніх відносин Саломе Зурабішвілі відзначила важливість наповнення конкретним змістом, а також активізації наявних форматів співпраці. Вона запросила Президента України Володимира Зеленського з візитом до Грузії, зокрема з метою участі в Міжнародній Батумській конференції.

Саломе Зурабішвілі також запевнила, що Грузія обов’язково буде представлена на саміті Кримської платформи на високому рівні.