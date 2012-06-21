Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Дізнатися про існування екзопланети астрономи в більшості випадків можуть тільки тоді, коли вона на якийсь проміжок часу загороджує собою частину світла своєї зірки. Фіксуючи характерні провали в яскравості світла від близької зірки, вчені можуть з впевненістю сказати, що у цієї зірки є своя екзопланета, а то й не одна.

Але щоб екзопланета змогла заступити собою світло зірки, її орбіта повинна перетинати пряму уявну лінію, що сполучає Землю і зірку. Тому далеко не кожна зірка готова «показати» нам свій виводок екзопланет, і більшість їх ми не можемо побачити просто з геометричних міркувань. Однак на цю проблему можна подивитися з іншого боку: якщо не тільки ми шукаємо сусідні населені світи, але і гіпотетичний хтось на одній з екзопланет теж зайнятий пошуками позаекзопланетного життя, тобто нас з вами?

Астрономи з Корнельського університету та Американського музею природної історії порахували кількість зоряних систем, з яких нашу Землю можна було б побачити, як екзопланету. За останні п'ять тисяч років в радіусі 326 світлових років таких зірок набралося 1715. Якщо до цього проміжку часу додати 5 тисяч майбутніх років, то кількість зручних для спостереження зірок зросте ще на 319. Серед цих двох з лишком тисяч зоряних систем екзопланети виявлено поки тільки у семи з них, одна з яких – цікава екзопланетна система у червоного карлика TRAPPIST-1.