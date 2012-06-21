Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Після майже двотижневої спеки на Закарпатті відбулася докорінна зміна погоди. Синоптики попереджали про грозові дощі і шквали, а також можливі селеві потоки, які пройдуть найближчими днями. Але дійсність виявилася суворішою за усі попередження. Принаймні, такої значної шкоди сільськогосподарським угіддям і подвір’ям жителям багатьох районів області, як учора, у вівторок, негода не наносила від позаминулого року.
Потужна злива із градом і сильним вітром, яка пронеслася вівторкового пообіддя, пошкодила покрівлі 182 житлових будинків у чотрьох населених пунктах Іршавського району. Причому ця інформація ще не остаточна, нанесені збитки ще уточнюються, повідомив штаб із ліквідації наслідків стихійного лиха райдержадміністрації. Фотографії, які опублікували очевидці, свідчать про те, що льодяні кульки граду сипалися з неба величиною з людський кулак. У селі Брід град пошкодив близько 150 покрівель приватних будинків, а також загальноосвітньої школи, амбулаторії та дитсадка. Від граду, який в окремих випадках досягав розміру курячого яйця, постраждали також сусідні села Дешковиця, Ільниця та Білки. Найуразливішими виявилися покрівлі з шиферу, етерніту та черепиці. Cтворені в цьому районі комісії задокументовують завдані збитки.
На Тячівщині найбільший удар стихії пережили населені пункти Тереблянської долини: Вільхівці-Лази, Угля, Уголька, Колодне, Дулово, Кричево, Чумалево. Шквальні пориви вітру валили еклектичні опори та вишки з антенами мобільного зв’язку, знімали дахи з будівель. У селі Угля разом із будинками жителів пошкоджені покрівлі загальноосвітньої школи, лікарні та дитсадка. Буревій завдав значної шкоди держлісгоспам на території району.
В інших районах масштаби лиха не такі значні, але й у них без втрат не обійшлося. Зокрема, через сильні пориви вітру зафіксовано 26 випадків падіння дерев: 15 випадків у Хустстському, 7 – у Тячівському, 4 – у Мукачівському.
Внаслідок негоди в області відбулося знеструмлення 42 населених пунктів. Понад 90% відключень сталися на Тячівщині та Хустщині.
Жертв і травмувань внаслідок негоди немає, роботи з ліквідації її наслідків працівники ДСНС продовжують.
Бригади енергетиків відновлюють електропостачання сіл і селищ, багато з яких і наступного дня, в середу залишалися без світла. До вечора середи обіцяють відновити подачу струму в усі без виключення населені пункти.
Повідомлення синоптиків не заспокоюють. На область насувається чергова хвиля атмосферного фронту, що рухається з боку Угорщини та Румунії. У зоні найбільшого ризику знаходяться ті села Хустського, Тячівського та Рахівського району, які межують із Румунією.
На фото: градини, що випадали в Іршавському районі, ледь вміщалися на долоні;