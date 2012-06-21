У НАТО вимагають від України зробити "більше" для вступу в Альянс. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією.

"Україна - країна-претендент. Ми надаємо їм підтримку, особливо в тому, щоб продовжувати модернізувати й удосконалювати їхні інститути оборони і безпеки, цивільно-політичний контроль над їхніми службами безпеки і, не в останню чергу, боротися з корупцією", - підкреслив генсек Альянсу.

"У нас є різні програми щодо дотримання зобов'язань, які значною мірою присвячені боротьбі з корупцією в рамках реформ ... які Україна вже почала, але нам потрібно більше. Нам потрібно зробити з ними більше, щоб забезпечити їхню повну реалізацію", - додав Столтенберг.