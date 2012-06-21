Південна Корея стане першою країною в світі, де середня тривалість життя жінок перевищить 90 років, прогнозують вчені.
Це станеться у 2030 році, йдеться у дослідженні вчених із Всесвітньої організації охорони здоров'я та Імперського коледжу в Лондоні, опублікованому в медичному журналі Lancet.
В інших розвинених країнах до 2030 року жінки також будуть жити довго, але Південну Корею наздогнати не зможуть. В Японії, Франції, Іспанії та Швейцарії середня тривалість життя жінок сягне 88 років.
Чоловіки до 2030 року будуть довше жити в Південній Кореї, Австралії та Швейцарії. Згідно з прогнозом вчених, середня очікувана тривалість життя тут складе 84 роки.
Стрибок в тривалості життя у Південній Кореї пов'язаний з поліпшенням економічної ситуації: діти стали краще харчуватися, у населення з'явився доступ до послуг охорони здоров'я та останніх медичних технологій. У Південній Кореї, як і в Японії, низький рівень ожиріння, а жінки рідко палять, зазначають вчені.
США відстають від розвинених країн
Раніше вважалося, що людство навряд чи зможе подолати поріг середньої тривалості життя у 90 років. Однак це стало можливим завдяки розвитку медицини.
Один з авторів дослідження Маджид Еззат з Імперського коледжу Лондона в розмові з агентством АР сказав, що з часом середня тривалість життя може досягти 110—120 років.
США опинилися серед країн, які відстають від розвинених. У країні високий рівень смертності від хронічних захворювань і насильства, зазначають автори дослідження. Вони також вважають, що система охорони здоров'я в країні недостатньо ефективна.
З 35 країн, які проаналізували вчені, в США був найвищий рівень дитячої і материнської смертності, рівень вбивств, а також індекс маси тіла, за допомогою якого оцінюють рівень ожиріння.
В результаті у 2030 році середня тривалість життя в США для жінок становитиме 83 роки, а для чоловіків — 79,5 років, вважають вчені. Зараз жінки в США в середньому живуть 81,2 роки, а чоловіки — 76,25 роки.
Згодом США за тривалістю життя будуть все більше відставати від інших розвинених країн, вважають вчені.