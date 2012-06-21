У військовому ліцеї поставили уривки із п’єси «За двома зайцями» М. Старицького. Педагог-організатор Наталія Лугова разом з учасниками художньої самодіяльності та членами вокального гуртка перевтілилися в театральних акторів, а сам актовий зал Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» став театром. У партері сиділи вчителі, офіцери та гості, а на балконі й гальорці розташувалися ліцеїсти. Святковість та урочистість започаткували ведучі заходу в яскравих концертних костюмах.
Присутні дізналися про історію виникнення українського театру, його розвиток, видатних діячів театрального життя, повідомляє обласний департамент освіти і науки. Ознайомилися із правилами поведінки в театрі в ігровій формі та віртуально відвідали найвідоміші театри світу.
Але найвеселіші моменти чекали на гостей, коли ліцеїсти показали уривок з п’єси Михайла Старицького. Самодіяльні артисти мали великий успіх, публіка вітала кожний вихід на сцену гучними оплесками, хоч ліцеїстам довелося грати не тільки цилюрника Свирида Петровича Голохвостого, а й роль «чаплі, жаби кислоокої» Проні Прокопівни Сірко, яка «в пенціонє всє науки проізошла». Та хлопці з обласного кадетського корпусу впоралися із складним завданням.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»