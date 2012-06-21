Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Відносна доступність води в хмарах Венери і більшості планет Сонячної системи занадто мала, щоб підтримувати організми, пристосовані до життя на Землі навіть в екстремальних умовах, заявили планетологи в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy. Це вказує на те, що атмосфера нашої сусідки не придатна для життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо.

Активність води, яка вимірюється за шкалою від 0 до 1, еквівалентна відносній вологості або доступності води в атмосфері планети. Цей параметр значно впливає на здатність виживання організмів, в тому числі екстремофілам, які можуть виживати в екстремальних умовах. Лабораторні дослідження показують, що життя вимагає активності води не менше 0,585 для обміну речовин і розмноження.

«Нещодавнє припущення про наявність фосфіну в атмосфері Венери відродило інтерес до ідеї життя в хмарах. Проте, такий аналіз зазвичай ігнорує роль активності води. У нашій роботі ми вирахували її в хмарах Венери і у інших планет Сонячної системи на основі спостережень за температурою і вмістом водяної пари», – розповідають автори дослідження.

Розрахунки показали, що краплі сірчаної кислоти знижують активність води в хмарах Венери до рівня нижче 0,004, що більше ніж у 100 разів менше «межі для життя». Для порівняння, у Марса цей показник становить 0,537, що трохи нижче бар'єру населеності і аналогічно земному шару стратосфери. Атмосфера Юпітера має біологічно допустиму активність води більш 0,585, проте інші чинники, такі як її склад, можуть відігравати роль в обмеженні життя.

Автори дослідження вважають, що їх підхід також може бути використаний для визначення активності води в атмосферах екзопланет, тим самим звужуючи рамки при пошуку позаземного життя.