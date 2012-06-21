Працівники Державної екологічної інспекції в Луганській області спільно з ДП «Сєверодонецьке лісомисливське господарство» та учнями 7 класу ЗОШ №5 у Всесвітній день лісу посадили за містом саджанці сосни звичайної.
Як розповіли в Державній екологічній інспекції в Луганській області, ця акція не разова: щороку працівники інспекції беруть участь в таких компаніях. Вони дякують учням сєверодонецьких шкіл, які охоче відгукуються на пропозицію відтворити ліси Луганщини.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»