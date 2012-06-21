За перші три місяці 2021 року кількість смартфонів iPhone, які знаходяться в користуванні, зросла незначно – всього на 2%. Найпопулярнішою моделлю «яблучних» гаджетів стала не нова версія, а iPhone 11.

Такі дані навела міжнародна дослідницька компанія Counterpoint Research на своєму сайті. На другому місці за кількістю пристроїв на руках виявився iPhone XR, на третьому – iPhone 8. На четвертому місці розмістився iPhone 7, і лише на п'ятому – представлений минулої осені iPhone 12.

iPhone 11 обійшов інші моделі лінійки. На iPhone 11 припадає 25% гаджетів, що знаходяться в користуванні. Тут iPhone 12 ближче до лідера – на другому місці з 16%. Втім, зараз гаджети 12-тої серії продаються краще за iPhone 11, тому лідер може незабаром змінитися.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»