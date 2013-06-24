У січні 2022 року Національною дослідницькою радою Іспанії опубліковано чергову редакцію міжнародного рейтингу університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics). Було оцінено понад 31 тисячу закладів вищої освіти, серед яких – 313 з України.Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Ініціативу Webometrics було започатковано дослідницькою групою Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії.

Крім загального рейтингу, на сайті ініціативи Webometrics розміщено рейтинги університетів різних країн світу. До першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Сумський державний університет;

Національний авіаційний університет;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут»;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Нагадаємо, до рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік увійшов 41 університет України.