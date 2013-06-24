У січні 2022 року Національною дослідницькою радою Іспанії опубліковано чергову редакцію міжнародного рейтингу університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics). Було оцінено понад 31 тисячу закладів вищої освіти, серед яких – 313 з України.Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Ініціативу Webometrics було започатковано дослідницькою групою Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії.
Крім загального рейтингу, на сайті ініціативи Webometrics розміщено рейтинги університетів різних країн світу. До першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- Сумський державний університет;
- Національний авіаційний університет;
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут»;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Національний університет «Львівська політехніка»;
- Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Нагадаємо, до рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік увійшов 41 університет України.