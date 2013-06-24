У січні 2022 року Національною дослідницькою радою Іспанії опубліковано чергову редакцію міжнародного рейтингу університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics). Було оцінено понад 31 тисячу закладів вищої освіти, серед яких – 313 з України.Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Ініціативу Webometrics було започатковано дослідницькою групою Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), найбільшої науково-дослідної установи Іспанії.

Крім загального рейтингу, на сайті ініціативи Webometrics розміщено рейтинги університетів різних країн світу. До першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
  • Сумський державний університет;
  • Національний авіаційний університет;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут»;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Національний університет «Львівська політехніка»;
  • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Нагадаємо, до рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік увійшов 41 університет України.

 