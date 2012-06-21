Національний банк України 25 червня 2021 року надав рефінансування п'ятьом банкам на 750 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України повідомляє, що 25.06.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 5-ох банків на суму 750,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 7,50 % річних", - йдеться в повідомленні.

Національний банк починає поступово згортати екстрені заходи з підтримки банків: довгострокове рефінансування та операції своп процентної ставки. Так, із 1 липня 2021 року граничні строки кредитів довгострокового рефінансування скоротяться з 5 до 3 років. Також будуть обмежені обсяги аукціонів: із липня – до 5 млрд грн, із серпня – до 4 млрд грн, із вересня – до 3 млрд грн.