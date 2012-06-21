У Великій Британії відбулася церемонія нагородження переможців Central Banking Awards 2019 від однойменного спеціалізованого міжнародного журналу. Престижну міжнародну нагороду Central Banking Transparency Award за значні досягнення у прозорості та розбудові діалогу із зацікавленими сторонами Національного банку України отримав голова регулятора Яків Смолій.
«Визнання та підтримка міжнародної спільноти — це надзвичайна втіха. Ми перейняли нову культуру й цінності, стали сучаснішими, відкритішими й прозорішими. Пояснюємо громадськості кожен свій крок і беремо на себе повну відповідальність», — наголосив Яків Смолій.
Отже, фахівці цієї фінансової установи прагнуть знаходити спільну мову не лише з експертними і професійними аудиторіями, а й із широким загалом. Адже адресність комунікації слугує важливою передумовою її ефективності, повідомляє прес-служба Нацбанку.