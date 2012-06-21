Єврокомісія разом із державами-членами розглянула можливість надання нових фондів для підтримки громадянського суспільства в Україні й вирішила дати зелене світло цьому рішенню. Про це, виступаючи на конференції «Громадянське суспільство України та інформаційна стійкість: п’ять років після Майдану», розповів керівник групи підтримки України в Європейській комісії Пітер Вагнер. Конференція відбулася у Брюсселі, її організовано за сприяння Представництва Канади в Європейському Союзі. У ній взяли участь представники громадянського суспільства нашої країни, українські урядовці, євродепутати, чиновники Єврокомісії, дипломати.
За словами Пітера Вагнера, фінансова допомога українському громадянському суспільству від ЄС надійде найближчим часом, проте її конкретних обсягів він не уточнив. «Інформаційна стійкість — це тема, яку ми обговорюємо в ЄС тривалий час, дивлячись лише на себе. Але дискусія, яка відбулася сьогодні, підтвердила, що не існує стійкості Євросоюзу без стійкості України», — заявив Пітер Вагнер.
За його словами, стійка Україна здійснює важливі перетворення щодня в державному адмініструванні, боротьбі з корупцією та на інших напрямах. «Ви показали, як виявляти достатню стійкість в умовах дезінформації та інформаційної війни», — сказав представник Єврокомісії.
У ЄС визнають важливу роль, яку відіграє громадянське суспільство України у формуванні та розвитку відносин Києва та Брюсселя, а також втіленні системних реформ у державі. «Ми отримали підтвердження, що наші відносини мають стратегічну вагу, попри вплив окремих політиків і навіть вибори, бо ці відносини довгострокові й мають стратегічний характер», — переконаний Пітер Вагнер.
Дискусії в межах заходу підтвердили налаштованість Євросоюзу продовжувати підтримку масштабних реформ в Україні. Учасники конференції констатували, що внутрішні перетворення в нашій країні набули незворотного характеру, оскільки українське суспільство налаштоване на курс європейської та євроатлантичної інтеграції.
Цими днями учасники зібрання не могли обійти увагою теми президентських виборів в Україні. За словами керівника головного директорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення Катаріни Матернової, ЄС готовий працювати з будь-яким із кандидатів, який переможе у другому турі. А Пітер Вагнер зауважив, що найголовніше, аби другий тур президентських виборів та вибори до Верховної Ради відбулися чесно й прозоро.