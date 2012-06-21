Успішне впровадження медичної реформи на Херсонщині можна побачити, завітавши в Дар’ївську амбулаторію загальної практики — сімейної медицини у Білозерському районі, яка обслуговує понад 14 тисяч населення. Цей заклад 2017 року став базою для пілотного проекту в медичній сфері. Два роки тому тут ввели електронну систему. «Протягом місяця приєднали до цього процесу ще вісім наших амбулаторій, — згадує початок запровадження реформи головний лікар Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги Ірина Чорі. — За кошти медичної субвенції та спонсорські гроші придбали комп’ютери. Починали ми з реєстру пацієнтів, тобто всю базу заносили в систему. Потім укладали декларації з лікарями. Протягом двох місяців ми в області були на першому місці за кількістю підписаних декларацій».

Саме в цьому районі укладено перший в області медичний договір між пацієнтом та лікарем. Торік у квітні, на другий день початку національної кампанії з обрання сімейного лікаря, голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв першим в області підписав декларацію. Сьогодні ж із 14 тисяч населення Білозерського району майже дев’ять тисяч пацієнтів уклали договори з лікарями. У районі 45 лікарів мають комп’ютери, кожне робоче місце обладнано необхідною оргтехнікою та підключено до інтернету. Працюють над тим, щоб і медичні сестри амбулаторії мали власні ПК.

Ірина Чорі не приховує, що на етапі впровадження електронної медицини лікарів лякали зміни, адже всіх хвилювало, чи вийде в них втілити в життя завдання реформи та чи буде вона продуктивною. Не знали, що таке електронна черга, запис до лікаря або електронна картка. «Дехто боявся, а інші відразу приступили до виконання обов’язків, — зазначає лікар. — Тепер не уявляємо нашої роботи без цього. Маємо чітке уявлення, як діяти, а також бачимо, що можна відкоригувати. Працюємо над якістю надання медичної допомоги». Нині робота закладу під контролем Національної служби здоров’я України, з якою укладено угоду на медичне забезпечення амбулаторії в другу хвилю запровадження медичної реформи.

Медична сестра Ірина Зелінська розповідає, що став зручнішим запис пацієнтів на прийом до лікаря. Це можна зробити, зателефонувавши в реєстратуру або до свого сімейного лікаря чи зареєструвавшись через сайт. Тепер є змога приймати більше хворих — від 20 до 25 пацієнтів на день, залежно від сезонності та причини звернення.

Також стало легше здійснювати профілактичні заходи: в амбулаторії є електронний реєстр кожної людини з усіх сіл, де записано, коли і хто проходив необхідну діагностику або здавав обов’язкові аналізи. У разі потреби пацієнта викличуть для проходження профілактичних заходів (флюорографія, онкологічний огляд тощо). Завдяки такій роботі значно зменшилася кількість хворих, недуги виявляють вчасно на ранніх стадіях.

Завідувач Дар’ївської амбулаторії Сергій Островський, з яким 2023 пацієнти району підписали декларації, також відзначає істотні зміни. Він розповів, що тепер пацієнти можуть дозволити собі необхідні препарати за урядовою програмою «Доступні ліки». Щодня вони виписують від 40 до 70 таких рецептів. Програма поширюється на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Як відомо, з 1 квітня 2019-го рецепти виписуватимуть в електронному вигляді. За ними ліки можна буде купити в будь-якій аптеці України.

Позитивні зміни після впровадження реформи відзначають не лише працівники медичної галузі, а й пацієнти. Пенсіонерка Валентина Москаленко розповіла, що електронна система медицини дуже зручна для людей похилого віку, адже це значно заощаджує час: «У своєму віці я ціную кожну хвилину життя і проводжу його з користю. Я гіпертонік і отримую майже безкоштовно ліки, ціни на які колись були важкі для мого гаманця. Нововведеннями дуже задоволена, вони справді на благо українців».

Якщо не лякатися змін, а діяти крок за кроком, за етапами реалізації медичної реформи, тоді й результат буде відчутний.