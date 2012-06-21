Виставка «Сіра зона. Людина. Доля» зі Львова доїхала до Сєверодонецька. Організатори відібрали 29 світлин із понад двох сотень. Фотографії зробили працівники благодійного фонду «Карітас України», які з 2014 року здійснюють свою гуманітарну місію і допомагають людям, які постраждали від збройного конфлікту.
«Уперше на схід поїхала з нашим працівником Володимиром Бебиком у 2016-му, ми готували певні проекти, і там побачила ці фотографії. Відтоді агітувала зробити виставку. Як звичайна мешканка Львова і як соціолог я постійно спостерігаю, що ми живемо в подвійній реальності: є повсякдення і є те, що відбувається десь там на сході, про що нам не дуже зручно думати.
Вважаю, що це проблема суспільства, яке ще не готове сприймати, що серед нас є ті, хто потребує допомоги. Це і люди з інвалідністю, кризові сім’ї та інші. Тому основна ідея полягає в тому, що маємо завжди пам’ятати: наповнюєш чиюсь руку — наповнюєш своє серце», — каже автор концепції та куратор фотовиставки Оксана Іванкова-Стецюк.
Виставка відбувається в межах проекту «Об’єднуючи людей заради миру» благодійного фонду «Карітас України» за підтримки Карітас Німеччини та міністерства закордонних справ Німеччини.
Відкрили її у Львові. Згодом організатори вирішили, що вона має бути на крайньому сході (Сєверодонецьк тепер саме такий форпост). Уже є запити з Відня (Австрія), Фрайбурга (Німеччина)та Брюсселя (Бельгія).
«Але ми сказали, що спочатку буде тут, бо це продукт українців для українців і про українців», — зазначив директор розвитку гуманітарних програм фонду «Карітас України» Григорій Селещук. Тож зі сходу виставка вирушить до Києва.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»