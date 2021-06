Місце археологічних розкопок Бохер-Тахтіт у пустелі Негев в Ізраїлі містить ключі до розгадки однієї з найбільш значних подій в історії людства: поширення Homo sapiens з Африки в Євразію і подальшого зникнення популяції неандертальців у цьому регіоні.

Дослідники з «Інституту науки Вейцмана і Товариства Макса Планка» на чолі з професором Елізабеттою Боаретто разом з доктором Омрі Барзілаєм з Управління старовини Ізраїлю повернулися в Бохер-Тахтіт майже через 40 років після того, як він був вперше відкритий. Використовуючи передові методи вибірки і датування, учені запропонували нову хронологічну шкалу для важливої глави еволюції людини. Опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, дослідження містить припущення, що Homo sapiens і неандертальці співіснували на цих територіях разом тривалий час.

Щоб прийти до такого висновку, вчені застосували новітні методи датування зразків, отриманих з Бохер-Тахтіт під час розкопок 2013-2015 років. «Тепер ми можемо з більшою упевненістю зробити висновок, що перехід від середнього до верхнього палеоліту, або від переважання неандертальської культури до періоду верховенства сучасних людей, стався дуже швидко. Він розпочався в Бохер-Тахтіт приблизно 50 000 років тому і тривав всього 6 000 років », – каже професор Боаретто.

При цьому, згідно з новим датуванням, ранній період становлення Homo sapiens в Бохер-Тахтіт перетинається з попередньою середньою палеолітичною культурою в регіоні –культурою неандертальців. «Це свідчить про те, що неандертальці і Homo sapiens в Негеві співіснували і, швидше за все, взаємодіяли один з одним, що призвело не тільки до генетичного схрещування, як свідчить теорія« африканського походження », а й до культурного обміну», – вважають вчені.

Вважається, що Homo sapiens виник в Африці майже 270 000 років тому.

Звідти вони слідували маршрутами в Євразію, проходячи через Левант, а потім через Бохер-Тахтіт, або відправлялися у віддалені райони Азії і за її межами.

Неандертальці вимерли у проміжку між 50 000 і 35 000 років тому, коли сучасні люди почали селитися на всій території Європи і Азії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»