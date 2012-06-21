Зробити модну зачіску в одній з перукарень Луцька, а волосся завдовжки від 35 сантиметрів віддати на виготовлення перук волинянок закликав партнер всеукраїнської ініціативи «Hair for Sare» Благодійний фонд «Стопрак», який у краї опікується дітками, що проходять лікування в онкогематологічному центрі Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання. Цю акцію нещодавно започаткували у Львові. Адже після хіміотерапії в пацієнтів випадає волосся. І, як наголошують на сторінці «Стопраку», малеча, особливо дівчатка, дуже болісно на це реагує у моральному плані, що, як відомо, накладає відбиток на процес лікування. А перука, аби не виникла алергічна реакція, може бути лише з натурального волосся. На один виріб потрібно постригти трьох-чотирьох осіб, а ціна готового коливається у межах 10 тисяч гривень. Якщо ж волосся віддають безплатно, то виготовлення обходиться в 4 тисячі. За роботу заплатить фонд, а перуки просто подарують маленьким пацієнтам.
До ініціативи, оголошеної нещодавно, доєднався салон краси «Малена», майстри якого охочим пожертвувати волосся роблять у зручний для них час безкоштовні стильні стрижки. Тут розповідають, що приходять як дорослі, так і діти. І добровольців уже понад два десятки. До слова, дехто з доброчинців взагалі вперше в житті обрізає коси, тож зачіски замовляє найпростіші. А на запитання, чи не шкода, відповідь у всіх майже однакова: відросте, а діткам допомогти треба. Окрім того, люди, які раніше зістригли волосся, але не викинули його, зачувши про акцію, теж вирішили пожертвувати його на добру справу і принесли в перукарню.
Акція триватиме до червня. Її організатори впевнені, що людей, небайдужих до чужої біди, на Волині багато. Тож перуки отримають усі, хто про них мріє, долаючи таку страшну недугу як рак.