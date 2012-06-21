Функція Android Messages, яка дозволяє користувачам відправляти один одному повідомлення, може бути небезпечна через відсутність наскрізного шифрування, повідомляє Forbes.

Сама Android Messages є стандартною встановленою програмою для смартфонів Samsung, розповів автор матеріалу, експерт з інформаційної безпеки Зак Дофман.

«Якщо додаток за замовчуванням не пропонує наскрізне шифрування, це означає, що ваші повідомлення можуть бути прочитані», – наводить Дофман заяву представників WhatsApp.

Вразливою частиною Android Messages експерт назвав стандарт повідомлень RCS. Подібний ризик безпеки і приватності листування, на думку Дофмана, також існує при використанні SMS, Facebook Messenger і Telegram.

Раніше експерти назвали небезпечні функції Android, які варто відключити.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»