Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо реалізації проектів зрошення земель. Учасники обговорили стан меліорації земель в Україні та перебіг виконання завдань в цьому напрямку.

У нараді взяли участь міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, представники міністерств та інші.

«Президент України поставив амбітне завдання — почати цього року проекти зі зрошення земель. Зокрема, організувати й запустити пілотні проекти в Одеській області, які згодом будуть розширені на інші південні регіони», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль під час наради заслухав пропозиції голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького щодо реалізації першочергових проектів з відновлення зрошення в Одеській області.

Денис Шмигаль підкреслив, що варто активніше залучати інвесторів та продуктивніше працювати в цьому напрямку з іноземними й фінансовими партнерами України.

«Потрібно не лише відновити старі меліоративні системи, але також збудувати нову сучасну інфраструктуру за прикладом провідних країн. Одним із варіантів реалізації цього завдання є державно-приватне партнерство з компанією, яка є світовим лідером у цій галузі», — відзначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що відповідальні особи не повинні чекати законодавчих ініціатив щодо проектів зрошення земель, а мають вже розпочинати роботу в цьому напрямку.

Так, за підсумками наради Глава Уряду дав завдання Міністерству аграрної політики та продовольства прискорити виконання цілей щодо реалізації проектів зрошення земель в Україні та почати процес переговорів для організації співпраці в цій галузі з провідними компаніями.