Реформа місцевого самоврядування й територіальної організації влади має стратегічне значення для України. У цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив спеціального посланника уряду ФРН в Україні з питань децентралізації, доброго врядування та публічної служби Ґеорґа Мільбрадта.

В основу реформи закладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування й найкращий світовий досвід суспільних відносин у цій галузі. «Реформа вже довела ефективність у частині поліпшення якості публічних послуг і наближення їх до жителів громад», — сказав очільник уряду.

Ґеорґа Мільбрадта було поінформовано, що торік у червні Кабмін на відкритому засіданні за участю голів облдержадміністрацій затвердив оновлений адміністративно-територіальний устрій України та схвалив території громад 24 областей. І попри складний рік, в умовах пандемії було проведено місцеві вибори.

«Зміни до Конституції мають закріпити перехід від централізованої до децентралізованої моделі держави, де в основі — громада», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

Він зауважив, що в децентралізованій моделі мають бути нові відносини між місцевим самоврядуванням та органами державної влади на засадах партнерства, взаємної довіри та відповідальності.

«Зміни слід спрямувати насамперед на гарантування матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, можливості створення органами місцевого самоврядування районного та обласного рівня власних виконавчих органів. Зміни мають переформувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу, основні завдання яких полягатимуть у здійсненні лише державних функцій, а не самоврядних», — зазначив Прем’єр-міністр. Він додав, що змінами до Основного Закону слід закріпити незворотність децентралізації та її результатів.

Прем’єр-міністр розповів про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, який створили для кращої взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування.

На думку Ґеорґа Мільбрадта, попри всі складнощі, Україна показала хороший результат у впровадженні реформи з децентралізації.