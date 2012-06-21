Німецько-американські зв’язки є дуже міцними попри наявність питань щодо яких сторони мають різні позиції.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час конференції, організованої 5 травня парламентською фракцією правлячого союзу ХДС/ХСС «Заради трансатлантичного партнерства, орієнтованого на майбутнє», передає кореспондент Укрінформу.

«Буде важливо, щоб ми в трансатлантичному партнерстві також і в майбутньому продовжували обмін думками щодо речей, які, можливо, не призводять негайно до спільної оцінки. До таких належить прямо зараз тема «Північного потоку 2». Для мене в цьому контексті важливо, що ми проводимо спільну політику щодо України, і що Україна в питанні постачання або транзиту природного газу залишається важливим партнером», – сказала Меркель.

Вона зауважила, що Сполучені Штати Америки є і залишатимуться найважливішим партнером Європи, особливо в часи, коли вони стикаються з такою кількістю викликів: від пандемії та кліматичних змін до економічного та політичного зміцнення Китаю «і часом дуже агресивних дій Росії».